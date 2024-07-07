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  4. В камчатском ЗАГСе прошло чествование 70 супружеских пар

В камчатском ЗАГСе прошло чествование 70 супружеских пар

14:35
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В камчатском ЗАГСе прошло чествование 70 супружеских пар

Чествование 70 супружеских пар, которые прожили в браке более 25 лет, прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности. Их поздравил председатель правительства Камчатского края Евгений Чекин.

«День семьи, любви и верности — очень знаковый и важный праздник. Время показало, насколько важно сохранять национальные ценности и семейные традиции, потому что только в семье есть преемственность поколений. Вы вносите важный вклад в общество, проходите героический путь, сохраняя семью десятками лет, воспитывая не одно поколение. Ваш пример позволяет сплотиться и сохранять ценности. Очень приятно осознавать, что Камчатка очень богата такими семьями, которые сохраняют верность и любовь десятками лет. Это важно для молодёжи, потому что вера в молодёжь должна подкрепляться пониманием сохранения ценностей, сохранения государства в будущем. Я хочу поздравить вас и пожелать долгих лет вашей совместной жизни, любви и семейного процветания», — поздравил супругов Евгений Чекин.

В торжественной обстановке супругов наградили медалями «За любовь и верность». В честь них звучали песни и стихи, а также был организован праздничный фуршет.

В числе награждённых — Копыловы Галина Васильевна и Александр Сергеевич. Они прожили в счастливом браке 45 лет.

«Мы познакомились случайно в поезде, я следовал со службы, а Галина ехала с практики. Сначала возникла симпатия, потом поженились и родилась настоящая любовь. Воспитали двоих детей, а они воспитывают четырех наших внуков. Мы всегда вместе, на праздники собираемся за большим столом, общаемся, поддерживаем друг друга. Очень важно, что Президент объявил этот год Годом семьи. И очень символично, что мы празднуем 45 лет. На Камчатке семьям уделяется большое внимание», — рассказали супруги Копыловы.

Супруги Журавлевы Наталья Анатольевна и Виктор Николаевич вместе тоже 45 лет, со дня свадьбы практически не расставались.

«Мы поженились, нам было по 19 лет. У нас две взрослые дочери и четверо внуков. Мы очень дружная семья, всегда собираемся все вместе. Семья – это забота, понимание, верность. На Камчатке большое внимание уделяется семье. Очень хорошо, что государство поддерживает семьи. Наша дочь смогла купить квартиру благодаря материнскому капиталу», — поделились супруги Журавлевы.

Напомним, 8 июля вся Россия отмечает День семьи, любви и верности. В этот день чествуют супружеские пары, которые долгие годы хранят верность друг другу, живут в любви и уважении и сохраняют семейный очаг.

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