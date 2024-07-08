Трансляция оперативного совещания правительства Камчатки начнётся в 10 утра

В Камчатском крае сегодня, 8 июля, в 10:00 жители полуострова смогут увидеть, какие задачи ставит правительству субъекта губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках оперативного совещания.

«Одноклассниках». Трансляция будет вестись на RuTube YouTube -каналах регионального правительства, а также на страницах губернатора Камчатского края во «ВКонтакте»

В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что решение о переводе совещания с руководителями краевых исполнительных органов государственной власти в публичный формат работы было принято Владимиром Солодовым.