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  4. Трансляция оперативного совещания правительства Камчатки начнётся в 10 утра

Трансляция оперативного совещания правительства Камчатки начнётся в 10 утра

09:57
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Трансляция оперативного совещания правительства Камчатки начнётся в 10 утра

В Камчатском крае сегодня, 8 июля, в 10:00 жители полуострова смогут увидеть, какие задачи ставит правительству субъекта губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках оперативного совещания.

Трансляция будет вестись на RuTube и YouTube-каналах регионального правительства, а также на страницах губернатора Камчатского края во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что решение о переводе совещания с руководителями краевых исполнительных органов государственной власти в публичный формат работы было принято Владимиром Солодовым.

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