От Паланы до Оссоры проложили более 250 километров ВОЛС на Камчатке

В Камчатском крае более 250 километров волоконно-оптической линии связи проведено от Паланы до Оссоры. Сейчас ведутся работы по подключению к сети передачи данных социально значимых объектов, организаций и домохозяйств на территории посёлка Оссора.

«Волоконно-оптическая магистраль прокладывалась от Паланы через Лесную, далее - через срединный хребет до Оссоры. Таким образом, с западного побережья полуострова мы перешли на восточное. Между административными центрами проложено более 250 километров оптического кабеля. Это был самый сложный участок на маршруте. Сейчас мы приступили к подключению абонентов на территории посёлка. В первую очередь мы запустили важные социальные объекты: МФЦ, экстренные службы, администрация, школа, районная больница. Работаем в параллели с коллегами — другими операторами и совместно стараемся выстроить процесс так, чтобы максимально быстро охватить и юридических лиц, и операторский сегмент. На сегодня нам поступило более 640 заявок, подключено около 230 абонентов. Полагаю, в общей сложности выйдет более 650 абонентов по районному центру. Работы планируем проводить максимально быстро и завершить до конца лета», — рассказал генеральный директор компании «ИнтерКамСервис» Константин Рябцев.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка» , 100 % домохозяйств в посёлке Оссора имеют техническую возможность подключения к оптической сети передачи данных. Непосредственное подключение абонентов ведётся оператором связи в соответствии с поступившими заявками.

Несмотря на все трудности, реализация проекта по строительству ВОЛС «Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора» успешно завершена. Жителям Корякского округа становятся доступны все современные цифровые сервисы, основанные на высокоскоростной передаче данных: широкополосный доступ к глобальным ресурсам сети Интернет, неограниченный доступ к государственным информационным системам, получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде, качественная голосовая связь, интерактивное телевидение.

В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что в 2021 году в рамках Восточного экономического форума губернатор Камчатского края Владимир Солодов и ООО «ИнтерКамСервис» заключили знаковое соглашение, которым подтверждено намерение реализовать на принципах государственно-частного сотрудничества масштабный инфраструктурный проект – строительство волоконно-оптической линии связи на север Камчатки.