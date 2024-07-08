Ирина Яровая поздравила жителей Камчатки с Днём семьи, любви и верности

Вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая поздравила жителей Камчатского края с Днём семьи, любви и верности. Праздник, посвящённый сохранению семейных ценностей, отмечают в России ежегодно 8 июля.

«Уважаемые жители Камчатского края! Дорогие семьи! Искренне поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности.

Крепкая семья — основа благополучия любого общества. Именно семья даёт человеку силы, чувство уверенности и защищённости, поддерживает в трудную минуту. С начала этого года на Камчатке было зарегистрировано 992 брака. Это говорит о том, что семья и желание её создать являются самыми важными ценностями наших жителей.

Поддержка и защита института семьи, сохранение традиционных ценностей всегда были и остаются важнейшими приоритетами в нашей работе. В 2024 году, в Год семьи, этому вопросу уделено особое внимание. На Камчатке накопился богатый опыт различных форм социальной поддержки семей. Всего в регионе семьям с детьми предоставляется более 20 видов денежных выплат. Практика показывает, что система мер поддержки даёт камчатским семьям уверенность в защите со стороны государства. Именно поэтому в Камчатском крае количество многодетных семей увеличилось в полтора раза за последние пять лет.

Сегодня, в День семьи, любви и верности, выражаю особое уважение супружеским парам, которые счастливо живут вместе уже многие годы. Вы является настоящим примером для подражания.

Дорогие друзья! Поздравляю все семьи с замечательным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья вашему дому. С Праздником!», - сказала зампред ГД.