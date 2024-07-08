Более 700 сертификатов на материнский капитал оформили жители Камчатского края в этом году

В Камчатском крае с начала 2024 года региональное отделение Социального фонда России по Камчатскому краю оформило жителям края 778 сертификатов на материнский капитал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Самым популярным направлением использования маткапитала у семей Камчатского края является ежемесячная выплата из средств материнского капитала. Её с начала года оформили 1466 семей. На втором месте – улучшение жилищных условий. Этим направлением воспользовались 769 семей», - рассказал заместитель управляющего отделения СФР по Камчатскому краю Игорь Лисицын.

С 1 февраля размер материнского капитала составляет 630 380 рублей на первого ребенка, 833 024 рубля – на второго, если ранее право на материнский капитал использовано не было. Если родители уже получили сертификат на первого ребенка, то с появлением второго они получают доплату в размере 202 643 рубля. Направить средства маткапитала можно на улучшение жилищных условий, ежемесячную выплату, образование детей или покупку товаров для социальной адаптации детей с инвалидностью.

В пресс-службе ОСФР по Камчатскому краю напомнили, что с апреля 2020 года камчатским семьям больше не требуется самостоятельно обращаться в региональное отделение СФР с заявлением на оформление маткапитала. Все необходимые сведения о рождении ребенка из органов ЗАГС Соцфонд получает путём межведомственного взаимодействия. После получения данных региональное отделение СФР определяет право семьи на эту меру поддержки и оформляет сертификат. Родители малыша получают соответствующее уведомление в личном кабинете на портале Госуслуг.

Распорядиться средствами сертификата получатели могут на сайте госуслуг, в любой клиентской службе отделения СФР по Камчатскому краю или МФЦ. Если родители воспользовались только частью средств маткапитала, то его остаток ежегодно индексируется. Получить дополнительную информацию можно по номеру телефона единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).