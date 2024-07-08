Реконструкцию Сквера строителей в Петропавловске обещают завершить осенью

В Петропавловске-Камчатском межведомственная комиссия проверила ход работ в сквере на проспекте Победы, где сейчас идут работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». В мониторинговую группу вошли начальник управления по национальным проектам и стратегической деятельности администрации губернатора Камчатского края Евгения Позднякова, депутаты Городской думы и краевого парламента, представители Общероссийского народного фронта, а также специалисты со сторон подрядчика и заказчика работ.

«Важно, что за реализацией проектов благоустройства на Камчатке ведётся такое пристальное внимание, уверена, что мы получим комфортное и интересное пространство, - отметила заместитель министра строительства и жилищной политики Лариса Мироненко. - Преображение пространств города касается каждого жителя, от мала до велика. Сквер Строителей - это хороший пример, когда в процесс с самого начала вовлекаются разные группы горожан. Дизайн-проект реконструкции сквера Строителей делали воспитанники «Кванториума»: они предложили для благоустройства как традиционные дорожки, игровые зоны и качели, так и тематические архитектурные формы, которые отражают историю строительной отрасли края. Хочу поблагодарить за идею и работу с ребятами коллег-депутатов».

«Мы попросили ребят представить своё видение сквера Строителей, и они откликнулись, создали замечательный современный проект, сохранив при этом строительную тематику объекта. Наша совместная работа велась около года, несколько раз мы встречались, обсуждали, вносили корректировки», - рассказал депутат Законодательного собрания Камчатского края Рашид Шамоян.

В 2023 году сквер Строителей одержал победу в общественном голосовании по выбору территории для благоустройства: за данную площадку проголосовали около 12 тысяч жителей Петропавловска-Камчатского. Благоустройство планируют завершить осенью текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

«В сквере появится детская площадка, обустроенные пешеходные дорожки и освещение. Здесь проведут работы по озеленению, установят лавочки и урны, малые архитектурные формы для детей и уличные спортивные тренажёры для взрослых. Я рад, что жители приняли активное участие в голосовании и отдали свои голоса за реконструкцию этого места, которое станет настоящей точкой притяжения для всех жителей», - сказал заместитель председателя Городской думы Саргис Сароян.