Медики Камчатки рассказали, что россияне страдают от обилия аллергий

Специалисты Центра общественного здоровья сообщают, что 76% россиян страдают от различного рода аллергий. Такие данные со ссылкой на совместное исследование «Сбер Еаптека» и «Инвитро» приводят «Известия».

Согласно опубликованным данным, большинство опрошенных россиян страдают аллергией на продукты питания (70%), далее идет реакция на пыльцу (54%), а замыкают тройку лидеров пыль и плесень, от которых страдают 50% респондентов.

Также в числе самых частых раздражителей – шерсть домашних животных (40 %) и холод (36%).

Отмечается, что чаще всего с аллергией сталкиваются жители Тюмени, Екатеринбурга и Томска. При этом реакция на пыльцу больше всего распространена в Москве, а аллергия на продукты и шерсть – в Санкт-Петербурге.