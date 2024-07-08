В районе Мутновских ГеоЭС на Камчатке завершено бурение новой скважины

На Камчатке в районе Мутновских ГеоЭС филиала «Возобновляемая энергетика» ПАО «Камчатскэнерго» (входит в группу РусГидро) завершились работы по бурению новой скважины ГЕО-10 глубиной 2203 метра. Скважина находится в режиме прогрева с последующим проведением испытаний, по итогам которых будет выявлены её энергетические характеристики. В бесснежный период текущего года (август – октябрь) - после прокладки трубопровода пароводяной смеси - энергетический потенциал пробуренной геотермальной скважины будет доведён до Верхне-Мутновской ГеоЭС (ВМГеоЭС).

В настоящее время подрядная организации приступила к бурению ещё одной скважины - ГЕО-11. Обе скважины ориентированы на обеспечение геотермальным ресурсом ВМГеоЭС, ввод которых позволит гарантировать надёжную работу станции с максимальной выработкой электроэнергии в Камчатский Центральный энергоузел без ограничения располагаемой мощности. Об этом сообщили в пресс-службе «Камчатскэнерго».

В состав ВМГеоЭС входят три энергоблока с конденсационными турбинами типа Туман-4К мощностью по 4 МВт. Стоит отметить, что новая скважина является одной из самых глубоких с увеличенным диаметром фильтровой колоны 245 миллиметров, которые ещё не строились на этом месторождении парогидротерм. Предыдущие скважины имели иную конструкцию с длиной до 2186 метров и диаметром фильтровой колоны 168 миллиметров. Данная конструкция скважины позволит получать в 1,5 раза больше геотермального флюида. До 2028 года планируется бурение трёх новых скважин и для Мутновской ГеоЭС-1.

Выработка электроэнергии на Мутновских ГеоЭС производится за счёт использования геотермального пара, поступающего из продуктивных скважин. Для поддержания располагаемой мощности и устойчивой работы геотермальных электростанций необходимо бурение и ввод в эксплуатацию новых добычных скважин.

За период с 1978 по 1994 годы в ходе работ по разведке и освоению геотермального поля на Мутновском месторождении было пробурено 92 скважины. В 2001 году буровые работы были возобновлены. После 2018 года Мутновские ГеоЭС ежегодно прирастают одной новой скважиной. В настоящее время в технологическом цикле геотермальных электростанций участвуют 15 скважин, отвечающих всем необходимым для бесперебойного производства электроэнергии параметрам. В филиале «Возобновляемая энергетика» продолжает работать ресурсная программа по обеспечению Мутновских электростанций геотермальным теплоносителем, которая позволят обеспечивать бесперебойную работу ГеоЭС в соответствии с установленными мощностями.

По возможности использования геотермальных ресурсов Камчатский край занимает в Российской Федерации первое место. Здесь сосредоточены самые высокопотенциальные природные геотермальные источники, в которых температура достигает 240 °С уже на глубине 1-2 километра, а в более глубоких слоях – 300 °С и выше.