Врачи Камчатки рассказали, как может проявляться аллергия

Аллергия - это повышенная чувствительность иммунной системы человека к воздействию некоторых веществ, которые называют аллергенами, рассказали информагентству «Камчатка» в Центре общественного здоровья.

Они могут проникать в организм разными путями — через дыхательные пути, систему пищеварения, кожу или при введении препаратов в вену или мышцу.

Склонность к аллергии передается по наследству, и от нее могут страдать дети даже раннего возраста, начиная с новорожденных.

Аллергия может проявляться в разных формах, но особенно опасны острые и тяжелые аллергические реакции, требующие неотложной помощи: анафилактический шок, отек Квинке и крапивница. Эти состояния опасны для здоровья и жизни в любом возрасте, при них важно правильно и быстро оказать помощь еще до приезда скорой помощи.