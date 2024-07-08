Оказать помощь пострадавшим от паводков жителям Соболева поручил глава Камчатки

Глава полуострова Владимир Солодов в ходе утреннего оперативного совещания поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от паводков жителям Соболева в течение недели, стало известно информагентству «Камчатка» от пресс-службы регионального правительства.

«Необходимо организовать работу комиссии, затем в проактивном режиме обойти пострадавших граждан. К счастью, у нас небольшое количество жителей затронуто. Необходимо не ждать обращений, а помочь людям все необходимые документы оформить к понедельнику следующей недели, чтобы у нас ситуация была ясная. Чтобы каждый человек понимал, на что он по закону может претендовать, какая процедура и в какой последовательности будет дальше действие осуществляться», — сказано в сообщении губернатора.

Как доложил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский, сейчас ситуация в селе находится под контролем.

«По результатам мониторинга поступала информация о том, что ожидаются сильные осадки. Было проведено информирование населения заблаговременно. Также в Соболева выдвинулась группировка МЧС России по Камчатскому краю. Было подтоплено 38 участков придомовых территорий и один частный дом. При этом администрацией Соболевского района, тоже исходя из опыта прошлых лет, был организован подвоз. Также была организованная откачка септиков», — сообщил Роман Василевский.

В настоящее время службы продолжают дежурить, необходимый запас техники и топлива, и строительного камня имеется. На сегодня, до восстановления опоры моста на технологическом проезде, проезд в поселок открыт для легкового транспорта.