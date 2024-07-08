Ситуацию с частыми выходами медведей на Камчатке проанализируют спецслужбы

Глава полуострова Владимир Солодов в ходе утреннего оперативного совещания поручил проанализировать текущую ситуацию, связанную с частыми выходами медведей на улицы Петропавловска. Об этом сегодня стало известно информационному агентству «Камчатка».

«Хочу ещё раз напомнить всем жителям края, что по подобным случаям нужно сразу сообщать по номеру 112. Именно это нужно делать в первую очередь, а не выкладывать в соцсетях и так далее. Безусловно, это также важно и нужно, но уже после того, как позвонили и оповестили оперативные службы. Можно поделиться с другими жителями и соседями относительно потенциальных рисков», – сказано в сообщении губернатора.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, министерство лесного и охотничьего хозяйства в крае оперативно принимает меры для устранения подобных случаев.

«На сегодня все координирует министерство лесного и охотничьего хозяйства, поскольку инцидент связан с охотниками и специальными группами, работающими с оружием. Все заявки принимают через службу 112, поэтому нет необходимости в поиске дополнительных телефонов сотрудников. По номеру примут заявку и направят в соответствующую группу. Первое решение – отогнать животное подальше от населенного пункта, в случае, если животное небольшое – отлов, как это было с рысями. Медведей также отгоняют. В случае повторения подобной ситуации, его, к сожалению, отстреливают. Так было всегда. На сегодня номер вызова экстренных оперативных служб 122 доступен из любого уголка Камчатского края», — добавил Василевский.