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  4. Врачи Камчатки рассказали, что делать, если чешутся руки на холоде

Врачи Камчатки рассказали, что делать, если чешутся руки на холоде

17:20
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Врачи Камчатки рассказали, что делать, если чешутся руки на холоде

Не все ученые и аллергологи признают зуд в руках на холоде истинной аллергией, так как нет пускового фактора – аллергена. Реакции организма на низкие температуры бывают разные, поэтому в отношении холодовой аллергии, как отдельного вида, до сих пор идут споры, рассказали в Центре общественного здоровья.

Причины, по которым у человека возникает аллергия на холод, пока до конца не изучены, однако известны предрасполагающие факторы. Среди них наследственность, аллергические заболевания (бронхиальная астма, крапивница), нарушения в работе сосудистой системы (плохая микроциркуляция крови в ладонях и ступнях), хронические болезни легких, желудка, кишечника, щитовидной железы.

Кроме того, риск холодовой аллергии выше у людей, работающих на открытом воздухе и часто контактирующих с холодными предметами.

Характерные признаки аллергии на холод – зудящие высыпания на открытых участках кожи в виде покраснений, волдырей, папул (бугорков), ринит (насморк), конъюнктивит.

Такие реакции могут быть и после купания в холодной воде, прохладного душа и даже умывания ледяной водой. Известны случаи холодовой аллергии, возникшей после употребления мороженого, лимонадов со льдом и других охлажденных напитков.

В холодное время года реакции бывают часто, особенно на морозе, при контакте со льдом и снегом. Но возможны подобные проявления и в другие периоды.

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