Семья из Петропавловска получила благодарственное письмо от Ирины Яровой

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности Ирина Яровая поздравила многодетную семью Лапуновых из Петропавловска-Камчатского с праздником.

От имени камчатского депутата в праздничный день семье принесли подарки: цветы для родителей и вкусный торт для всех. Кроме того Лапуновы получили благодарственное письмо от парламентария «За активную гражданскую позицию в вопросах воспитания подрастающего поколения, сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей». У Марии и Алексея четверо детей: 16-летняя Виолетта, 12-летний Лаврентий и младшие Элеонора и Илларион. Лапуновы – активисты и постоянные участники региональных конкурсов с семейной и патриотической тематикой.

«Ирина Анатольевна сама с Камчатки, мы знаем сколько она поздравляет людей. Очень приятно, что нас высоко оценили. Большое ей спасибо», – сказала многодетная мама Мария Лапунова.

«Это такой хороший праздник. Семья прежде всего связана с детьми. Считаю, чем больше детей в семье, тем лучше», – добавил муж Марии и многодетный отец Алексей Лапунов.

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая давно знакома с семьей Лапуновых. Ирина Яровая не раз приходила на помощь после обращений семьи в региональную общественную приёмную. Два года назад, например, парламентарий помогла решить жилищный вопрос, когда понадобился ремонт в новой квартире вследствие протечек по вине застройщика. Тогда Ирина Яровая, дала распоряжение: сделать полный аудит качества дома и исправить ситуацию.

«Это человек, который любит и уважает Камчатку. Мы знали, что она нам поможет. Ирина Анатольевна – человек, которому можно довериться, очень хороший человек. Мы ей очень благодарны, что она принимает участие в нашей жизни и столько помогает», – сказала многодетная мама Мария Лапунова.

Мария и Алексей Лапуновы с большим уважением относятся к парламентарию.

Ирина Яровая отвечает им теплотой. И часто от своего имени отправляет поздравления в праздничные дни. Так было и 1 сентября в 2023 году. Парламентарий передала семье ортопедические рюкзаки с полным набором канцелярских принадлежностей, ведь в семье целых три школьника.

«Крепкая семья — основа благополучия любого общества. Именно семья даёт человеку силы, чувство уверенности и защищённости, поддерживает в трудную минуту, – сказала Ирина Яровая. – Сегодня, в День семьи, любви и верности, выражаю особое уважение супружеским парам, которые счастливо живут вместе уже многие годы. Вы является настоящим примером для подражания».

Помощь жителям Камчатки – один из приоритетов в работе вице-спикера. Только за 2023 год к Ирине Яровой было направлено более 2,5 тысяч обращений. Когда речь идёт о жизни и здоровье, особенно детей, Ирина Яровая действует незамедлительно. За каждым законом Ирины Яровой всегда стоит личная история, конкретная ситуация или проблема, с которыми к ней обращаются люди. Депутат старается не только помочь в конкретной ситуации, но и гарантированно защитить права всех граждан через законотворчество и инициативы на федеральном уровне.

Региональная общественная приёмная Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Камчатском крае: ул. Ленинградская, 89, тел. 8 (4152) 41-10-60, 41-01-15

