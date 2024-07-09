Многодетную семью Лапуновых наградили в Петропавловске

В День любви, семьи и верности председатель Городской Думы Петропавловска-Камчатского вручил заслуженные награды Марии Валентиновне и Алексею Владимировичу Лапуновым.

В ходе торжественного мероприятия, организованного в Штабе общественной поддержки Камчатского края, Андрей Лиманов вручил многодетным родителям Почётные грамоты за значительные заслуги в патриотическом воспитании подрастающего поколения и участие в акции конкурса «Крым – сердце большой страны», а также подарки и сладкие угощения от Городской Думы.

«Один известный философ сказал: "лучшее средство привить детям любовь к Отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов". И сегодня в символичный день – День семьи, любви и верности – мы вручаем вам заслуженные награды за вашу любовь к Родине и патриотизм, который вы прививаете своим четверым детям. Семья – это основа нашего единого великого государства. Низкий поклон вам за то, какие идеалы и принципы вы передаёте подрастающему поколению», - сказал Андрей Лиманов.

В ответном слове глава семьи поблагодарил Городскую Думу за высокую оценку и внимательное отношение к вопросам семьи и патриотизма.

«Пользуясь случаем, хочется отдельно поздравить с праздником участников специальной военной операции и их семьи. Наши защитники сейчас находятся далеко, и хочется пожелать им скорейшего возвращения домой к своим семьям», - сказала старшая дочь семьи Лапуновых Виолетта.

С праздником любви, семьи и верности чету Лапуновых также поздравила депутат Городской Думы, региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Мария Белкина.

«Как депутат, курирующий третий округ, могу сказать, что вы – настоящий образец семьи, которая передаёт своим детям лучшие традиции и ценности», – сказала Мария Белкина. Она вручила Лапуновым картину с символом семьи – ромашками – и рассказала об активном участии этой многодетной семьи во многих патриотических мероприятиях, проходящих в краевой столице.

«Семья участвовала в акции по сбору подарков для участников СВО, находящихся на лечении в госпитале, и в других патриотических акциях «Женского движения Единой России», которые мы организуем для семей участников специальной военной операции. Своим примером они вдохновляют и детей, и всех окружающих», – добавила Мария Белкина.