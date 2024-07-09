16 будущих горняков из НИТУ МИСИС посетили камчатскую золоторудную Асачу

В Камчатском крае 16 студентов Университета науки и технологий МИСИС побывали с экскурсией на золоторудном месторождении Асача, которое компания «Хайлэнд Голд» разрабатывает в Елизовском районе края. Ребята посетили подземные горные выработки и золотоизвлекательную фабрику, а также сыграли в волейбол с командой рудника.

«Мы уже не первый год организуем для наших студентов учебную геологическую практику на Камчатке, но опыт посещения настоящего горнодобывающего предприятия в рамках такого выезда для нас в новинку. Ребята окончили второй курс и уже определились со специализацией. На предприятие приехали будущие маркшейдеры, инженеры-геофизики, обогатители, электромеханики и подземные строители. Надеемся, что этот опыт поможет студентам в дальнейшем учебном процессе», – поделилась Марина Щёкина, доцент кафедры геологии и маркшейдерского дела Горного института НИТУ МИСИС.

«Камчатка в целом и Асачинское месторождение в частности – это уникальные горно-геологические условия и возможность получить ни с чем не сравнимый профессиональный опыт. Мы рады, что новое поколение будущих горных инженеров НИТУ МИСИС смогло прикоснуться к производственным процессам на руднике и надеемся увидеть ребят на Асаче вновь, уже в качестве стажёров и сотрудников», – подчеркнул генеральный директор группы компаний «Золото Камчатки» (входит в «Хайлэнд Голд») Алексей Войтов.

Отдельная часть экскурсии была посвящена экологической повестке. Гости увидели работу инсинераторных установок и станции биологической очистки сточных вод, узнали о принципах работы хвостохранилища и наилучших доступных технологиях, которые применяет предприятие для максимально экологичного производства. Помимо этого, студенты МИСИС также пообщались с ребятами, которые уже сейчас проходят производственную практику на предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Поездку на Камчатку для студентов, которые показывают хорошие результаты в учёбе, организовал вуз. Помимо посещения рудника в рамках данной практики ребята также отправятся на вулкан Горелый, Мутновскую ГеоЭС и горный массив Вачкажец, посетят городские музеи и Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга.