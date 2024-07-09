Камчатский художник создал 16-метровый мурал в центре Магадана

Камчатский художник Сурен Давтян стал автором 16-метрового мурала, который украсил центр Магадана. Полотно на фасаде дома № 10 по Школьному переулку состоит из семи картин «с грациозной балериной, увлечённым музыкантом, юным исследователем, бесстрашным лыжником, упорными борцами, молодыми любителями шахмат и футбола». Об этом сообщает Telegram-канал правительства Магаданской области.

Вдохновляющие образы будут приветствовать воспитанников открывающейся в двух шагах Школы мужества - центра восточных искусств и ремёсел, где смогут заниматься одновременно около 100 человек. Неспроста центральное место на граффити заняла пара любителей восточных единоборств, - сообщает «Магаданская правда».