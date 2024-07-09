Камчатский художник создал 16-метровый мурал в центре Магадана

Камчатский художник Сурен Давтян стал автором 16-метрового мурала, который украсил центр Магадана. Полотно на фасаде дома № 10 по Школьному переулку состоит из семи картин «с грациозной балериной, увлечённым музыкантом, юным исследователем, бесстрашным лыжником, упорными борцами, молодыми любителями шахмат и футбола». Об этом сообщает Telegram-канал правительства Магаданской области.
Вдохновляющие образы будут приветствовать воспитанников открывающейся в двух шагах Школы мужества - центра восточных искусств и ремёсел, где смогут заниматься одновременно около 100 человек. Неспроста центральное место на граффити заняла пара любителей восточных единоборств, - сообщает «Магаданская правда».
Монументальные полотна Сурена Давтяна украшают несколько фасадов и в Петропавловске-Камчатском. В частности, его работа «Девушка с лисой» (на торце дома № 8 по улице Тушканова) заняла третье место на городском фестивале граффити в 2021 году. Оценить другие граффити камчатского художника можно на фасадах домов № 4/1 и 4/2 на улице Фролова, а также на торце дома № 7/30 на улице Академика Королёва.
Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в 2024 году фестиваль граффити планируют сделать более масштабным.