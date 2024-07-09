На Камчатке начинается ежедневная городская программа «Экосистема. Дача»

На территории Култучного озера в Петропавловске c12 июля по 15 сентября в рамках Всероссийского молодёжного форума «Экосистема. Заповедный край» пройдет городская программа «Экосистема. Дача», стало известно информагентству «Камчатка».

«Мероприятия программы будут проходить каждый день, и ориентированы на гостей и жителей полуострова разных возрастных категорий», – добавили организаторы.

«Экосистема. Дача» представляет собой разнообразные творческие мероприятия, викторины и танцы, мастер-классы и лекции от партнёров. С Участниками пообщаются политические деятели, учёные, артисты и творческие коллективы.

«Будут представлены арт-объекты из вторичного сырья в рамках конкурса «ЭкоУлицы», сад камней в японском стиле и можно присоединиться к спортивным активностям на территории спортивной зоны», – сообщили менеджеры программы.

Для освещения мероприятий программы организаторы создали отдельные чаты в мессенджерах:

https://clck.ru/3BmKrj и https://t.me/ecosystem_dacha.

На сайте https://экосистема41.рф/gorodskaya_programma будут публиковать актуальную информацию.