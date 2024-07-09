День рыбака состоится в столице Камчатки в субботу

На Камчатке в субботу, 13 июля, состоится празднование Дня рыбака. Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский в ходе оперативного совещания главы региона рассказал о подготовке к профессиональному празднику.



«Бюджет мероприятия сформирован. В настоящее время у нас идёт подготовка самого мероприятия. К числу основных событий относятся: торжественное обращение к гражданам, поздравление с праздником от наших руководителей. Будет концертная программа, ожидается выход Нептуна, а также планируется традиционная ярмарка и различные виды активностей, включая традиционную уху. Ждём всех камчатцев с нетерпением», — сказал Андрей Здетоветский.

Основные мероприятия пройдут на главной площади в Петропавловске-Камчатском. В 15:00 с главной сцены у стелы «Город воинской славы» первые лица края и города поздравят камчатцев с Днём рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Программа праздника:



14:00 – 21:00 – работа фуд-корта «Рыбное-место», инфо-стендов о предприятиях рыбной промышленности;



15:30 – 17:00 – концертная развлекательная программа, интерактивное шоу «Камчатское событие»: костюмированный конкурс «Тритон фест»;

15:30 – 18:00 – бесплатное угощение камчатской ухой;

15:00 – 20:00 – детская игровая площадка «День рыбака»;

15:00 – 19:00 – ярмарка камчатских мастеров «Шкатулка»;

15:30 – 18:00 – лаундж-зона «Под шум волны»;

17:00 – 18:00 – концерт городского оркестра «Ах, море, море»;

18:00 – 19:00 – концерт камчатских бардов «Экипаж одна семья»;

18:00 – 21:00 – вечерняя программа (танцевальная программа «Битва диджеев: 80-е/00-е»), розыгрыш призов;

20:00 – 21:00 – выступление кавер-группы «Different people».



Напомним, в СССР День рыбака появился 3 мая 1965 года. В этот день был издан указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении праздника. Именно тогда его решили отмечать ежегодно во второе воскресенье июля. В 1980 году вышел еще один указ Президиума Верховного совета СССР о праздничных и памятных датах. Этот документ до сих пор частично действует в России. В нём также закреплено празднование Дня рыбака.