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  4. С симптомами крапивницы знакомы 25% россиян, передают медики Камчатки

С симптомами крапивницы знакомы 25% россиян, передают медики Камчатки

11:55
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С симптомами крапивницы знакомы 25% россиян, передают медики Камчатки

По данным Российского общества дерматологов и косметологов, 25% жителей страны хотя бы раз испытывали симптомы крапивницы, передают специалисты Центра общественного здоровья. При этом 15% страдают хронической формой этой болезни последние 5 лет.

Крапивница – это острая аллергическая реакция с обильной сыпью на коже в виде плотных красных пятен разного размера на любых поверхностях тела. Длится сыпь до двух суток, исчезая бесследно, могут возникать поражения слизистых с отеком Квинке.

При проявлениях крапивницы у ребенка нужно вызвать скорую помощь, до приезда врачей прекратить поступление аллергена, не кормить и не поить его, дать активированный уголь, сделать клизму.

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