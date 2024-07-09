День вулкана состоится в Камчатском крае в середине августа

На Камчатке в середине августа состоится День вулкана. Традиционно для гостей проведут конкурсы, творческие мастер-классы, гастрофестиваль, а также массовое восхождение на вулкан.

«День вулкана традиционно является ключевым мероприятием. Это очень интересное и уникальное событие, вызывающее интерес как у жителей края, так и его гостей. Поэтому попрошу усилить работу по подготовке к празднику», — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.



Камчатский праздник «День вулкана» получил грантовую поддержку президента Российской Федерации на проведение арт-фестиваля, целью которого является вклад в культурное поле региона и повышение экологической осознанности среди гостей и жителей Камчатки путём органичного объединения искусства и экологии, сообщили в министерстве туризма Камчатского края.



В пресс-службе правительства края напомнили, что первый официальный День вулкана состоялся в 2008 году. До этого времени восхождения на Авачинский вулкан совершались в память о камчатском предпринимателе, меценате и барде Александре Пукало. Они проводились в последний месяц лета с 2000 года. В 2017 году фестиваль «День Вулкана» получил награду за I место в Национальной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие, посвящённое Году Экологии».





Как ранее сообщало ИА «Камчатка» , в 2023 году массовое восхождение на Авачинский вулкан собрало почти 2 тысячи восходителей из разных российских регионов.

Фото: Артём Безотечество