550 тысяч упаковок лекарств закупили для льготников Камчатки

На Камчатке более 550 тысяч единиц упаковок медикаментов дополнительно закуплено для граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Об этом в ходе оперативного совещания сообщила заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

«На сегодня приобретено более 550 тысяч единиц упаковок лекарственных препаратов на общую сумму более 700 миллионов рублей. Есть точечные проблемы, связанные либо с конкретным наименованием препарата, который, например, находится в дефектуре, либо с отдельными аптеками в маленьких населённых пунктах, по которым есть обращения граждан на недостаточный ассортимент лекарственных препаратов, если говорить о розничной продаже. Министерство здравоохранения Камчатского края ведёт активную работу в ручном режиме по устранению всех проблем, связанных с лекарственным обеспечением», — отметила Виктория Сивак.



С 2024 года министерство здравоохранения Камчатского края перешло на централизованную закупку всех лекарственных средств для льготников. Лекарственное обеспечение населения Камчатки осуществляется через аптечные организации, в том числе аптечные пункты, аптеки готовых форм, шесть производственных аптек и два аптечных киоска. Кроме того, в сельских населённых пунктах, где отсутствуют аптеки, осуществляют фармацевтическую деятельность 22 структурных подразделения медицинских организаций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



Напомним, жители региона могут обратиться по всем вопросам лекарственного обеспечения региона по номеру Единого кол-центра Камчатского края: 8-800-141-0000 или телефонам горячей линии министерства здравоохранения Камчатского края: 8(4152) 42-16-25, 42-83-57, 41-21-48. Кол-центр создан по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова в 2021 году.