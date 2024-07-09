Губернатор Камчатки выразил соболезнования родным и близким Андрея Пальмина

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни главы села Каменское Пенжинского района Андрея Пальмина.

«Андрей Борисович долгие годы трудился на своём посту. Хочу выразить искренние слова соболезнования его родным и близким. Это большая утрата», — отметил Владимир Солодов.



Андрей Пальмин родился 30 сентября 1959 года в селе Каменское. В 1989 году окончил Благовещенский сельхозтехникум. С 2001 по 2017 год Андрей Борисович занимал должность главы села. После чего работал руководителем Пенжинского участкового лесничества. С 2021 года Андрей Пальмин вновь занял пост главы села Каменское. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.