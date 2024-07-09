Врачи Камчатки рассказали об отеке Квинке

Отек Квинке, от имени немецкого врача Генриха Квинке, или ангионевротический отек, – острый, внезапно развивающийся отек кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек, возникающий как реакция на аллерген, рассказали в Центре общественного здоровья.

Чаще всего это неопасно. Очень редко – смертельно, говорят врачи.

«Опасность отека Квинке в том, что иногда может сильно опухнуть горло или язык и возникает риск задохнуться. Согласно мировой статистике, уровень смертности от связанной с ним асфиксии очень низкий. Большинство смертей от удушья происходит из-за генетического заболевания или приема лекарств», – добавили специалисты.

Медики уверяют, что можно научиться контролировать приступы. Если человек принимает ингибиторы АПФ для снижения давления, стоит поговорить с врачом о замене их на более безопасные блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА II). При их приеме риски отека Квинке снижаются.

При отеке Квинке нужно, прежде всего, вызвать скорую, дожидаясь которую следует: усадить больного, обеспечить ему приток воздуха (расслабить одежду, открыть окно, постараться его успокоить), дать антигистаминный препарат, если больной – аллергик и таковые имеются рядом.