Программа краевого материнского капитала на Камчатке продлена до 2030 года

Сегодня на 34-й сессии Законодательного Собрания Камчатского края были внесены изменения в закон «О краевом материнском (семейном) капитале», которые предусматривают продление действия программы до 31 декабря 2030 года.

«Программа маткапитала действует в Камчатском крае с 2011 года. За прошедшее время эта мера поддержки доказала свою эффективность, поэтому за ее продление депутаты проголосовали единогласно. Отмечу, что с каждым годом число семей, имеющих право на получение краевого материнского капитала, растет. В текущем году этой мерой поддержки уже воспользовались 545 семей», – прокомментировала Ирина Унтилова.

Напомним, что региональный материнский капитал предоставляют тем, кто проживает в Камчатском крае не менее трех лет до момента обращения за выплатой. Право на получение маткапитала возникает при рождении первого ребенка (для матерей от 19 до 24 лет, состоящих в законном браке), при рождении второго ребенка (для матерей), а также при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка (для матерей).

Выплату могут получить и отцы – единственные усыновители третьего ребенка или последующих детей. Направить средства краевого материнского капитала можно на покупку, строительство

или ремонт жилья на территории Камчатского края; обучение ребенка; покупку машины, снегохода, мотоцикла, мотосаней; проезд ребенка и сопровождающего лица на медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и оздоровление; на оплату присмотра и ухода за ребенком в детском саду.

В 2024 году размер краевого материнского капитала на первого ребенка составляет 147 268 рублей; на второго ребенка – 249 907,42 рублей; на третьего ребенка – 175 249 рублей; на четвертого ребенка – 263 608 рублей; на пятого ребенка – 350 495 рублей; на шестого ребенка – 438 854 рубля.

В 2021 году региональный маткапитал получили 865 камчатских семей, в 2022 году — 912, в 2023 году — 1102, за 6 месяцев текущего года – 545 семей.

Напомним, что Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил продлить программу материнского капитала, семейную ипотеку, материнский капитал и выплаты на погашение ипотеки многодетным до 2030 года.