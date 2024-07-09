На Камчатке после обращений жителей проверят систему местного здравоохранения

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания поднял тему жалоб от жителей региона на несвоевременное оказание медицинской помощи, а также на несвоевременную постановку диагноза пациентам, стало известно информагентству «Камчатка». В этой связи глава субъекта поручил провести служебные проверки.

«За прошедшую неделю я получил целый ряд резонансных сообщений от наших жителей. В основном это жалобы на несвоевременное оказание медицинской помощи и несвоевременную постановку диагноза пациентам. Это всегда сложный вопрос, поэтому требуется тщательное профессиональное рассмотрение, но тем не менее я попрошу ответственных лиц, по зафиксированным обращениям, провести служебную проверку, а также представить результаты служебной проверки публично», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона в своих выступлениях всегда обращает внимание на оперативную помощь жителям Камчатского края.

Специально, по инициативе губернатора Владимира Солодова, в Камчатском крае работает Единый кол-центр, который предоставляет жителям региона возможность получить информацию касаемо проблемы – начиная от ЖКХ, заканчивая вопросами медицинского обслуживания.

Учреждение функционирует с целью прямого контакта с гражданами. Специалисты работают круглосуточно и без выходных. Номер кол-центра 8-800-141-00-00.