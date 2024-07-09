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  4. Медики Камчатки рассказали, что делать, если часто заложен нос

Медики Камчатки рассказали, что делать, если часто заложен нос

15:05
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Медики Камчатки рассказали, что делать, если часто заложен нос

Заложенность носа зачастую может быть вызвана аллергическим ринитом — хроническим воспалением слизистой оболочки под воздействием аллергенов, сообщили в Центре общественного здоровья.

Основным критерием в постановке диагноза является наличие хотя бы двух симптомов, беспокоящих ежедневно в течение часа и более: заложенность носа, чихание, зуд и выделения из носа.

Аллергический ринит часто сочетается с другими аллергиями, например, с аллергическим конъюнктивитом и бронхиальной астмой. По степени тяжести делится на легкий, среднетяжелый и тяжелый.

Симптомы ринита могут сочетаться с головной болью, болями в ушах, снижением слуха, носовыми кровотечениями, нарушением обоняния, общим недомоганием. Нарушение носового дыхания в свою очередь снижает концентрацию внимания, качество сна, мешает заниматься спортом, что значительно снижает качество жизни детей и подростков и служит фактором риска развития бронхиальной астмы.

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