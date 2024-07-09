Выплаты вместо земельного участка получили 43 многодетные семьи на Камчатке

В Камчатском крае выплаты взамен бесплатных земельных участков получили 43 многодетные семьи. Такая мера поддержки реализуется по поручению губернатора Камчатки Владимира Солодова.

«Мы анализируем, на какие цели граждане направляют денежные средства. В первую очередь, это, конечно же, улучшение жилищных условий. Это как раз те семьи, которые изначально не планировали получать земельные участки в силу разных причин. Сейчас же у них появилась возможность использовать средства на улучшение жилищных условий», — отметила заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.



В пресс-службе краевого правительства напомнили, что для того, чтобы получить единовременную денежную выплату, многодетным семьям необходимо обратиться в Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий.

