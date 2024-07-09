Медики Камчатки рассказали жителям полуострова, как выявить ринит

Диагностика аллергического ринита не зависит от возраста. Основу составляет тщательно собранный анамнез с обязательным указанием обстоятельств возникновения симптомов, их повторяемость в одних и тех же условиях, наличие четкой связи с какими-либо внешними факторами, рассказали в Центре общественного здоровья.

Также отслеживается тяжесть, динамика развития симптомов и эффект от проводимой терапии.

При осмотре особое внимание врачи обращают на затруднение или отсутствие носового дыхания, темные круги под глазами, «аллергический салют» (потирание кончика носа ладонью).

Помимо лабораторных анализов обязательно проведение передней риноскопии, которая является довольно информативным методом исследования.

Целью лечения всех аллергических заболеваний, и в том числе аллергического ринита, является максимальный контроль симптомов, что обеспечивает высокое качество жизни.