Причины отека Квинке назвали врачи Камчатки

Некоторые исследования связывают приступы отека Квинке с аутоиммунными болезнями, например, с системной красной волчанкой, рассказали специалисты Центра общественного здоровья. У детей триггерами могут быть инфекции.

Но ряд причин установлен точно, это: аллергия на еду (особенно орехи, моллюски, молоко и яйца), лекарства (антибиотики, аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты), укусы насекомых (особенно ос и пчел), латекс. Аллергический отек вызван активацией тучных клеток, он проявляется буквально за минуты, нарастает в течение нескольких часов и проходит через 24–48 часов.

Парадокс, но некоторые лекарства могут вызвать отек Квинке, даже если на них нет аллергии. Отек может возникнуть сразу после того, как вы начнете принимать новое лекарство, через несколько месяцев или даже лет. К таким лекарствам относятся, например, препараты для лечения высокого кровяного давления (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)).

Изредка отек возникает из-за генетической ошибки в гене, ответственном за выработку ингибитора С1-эстеразы. При его нехватке иммунная система может давать сбои и вызывать такой отек. При подобной генетической поломке это может случаться как еженедельно, так и раз в несколько лет. Наследственный ангионевротический отек (НАО) обычно проявляется в детстве или раннем подростковом возрасте.

В двух последних случаях отек не аллергический. Его вызывает повышение уровня брадикинина либо на фоне приема лекарств, либо из-за болезни. Обычно развивается за 1-1,5 суток и проходит за 2-4 дня. При этом связь между причиной и симптомами часто не очевидна.