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  4. Медики Камчатки рассказали про анафилактический шок и его причины

Медики Камчатки рассказали про анафилактический шок и его причины

13:41
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Медики Камчатки рассказали про анафилактический шок и его причины

Анафилактический шок – это острая общая аллергическая реакция с резким нарушением всех жизненно важных функций, связанная с большим выделением организмом особых веществ – гистамина и его аналогов, рассказали в Центре общественного здоровья.

Анафилактический шок возможен при употреблении высокоаллергенных продуктов – экзотических блюд, цитрусов, клубники. При этом реакция может наступить за 15-30 минут. Особенно опасны такие продукты, как сыры, яйца, квашеная капуста, рыба и морепродукты, томаты, шоколад и клубника, цитрусы.

При приеме медикаментов, укусах насекомых, вдыхании аллергенов развивается почти мгновенная реакция организма с резким снижением давления, потерей сознания, тошнотой и рвотой, расстройствами дыхания и кожными высыпаниями.

Реакции развиваются настолько быстро, что человек может даже не успеть сообщить о том, что ему плохо.

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