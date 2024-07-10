Камчатские специалисты ответили, что делать, если у ребенка анафилактический шок

Анафилактический шок развивается в течение 15-30 минут и сопровождается потерей сознания, сообщили в Центре медпрофилактики.
При первых его признаках нужно немедленно вызвать скорую помощь и приступать к оказанию неотложной помощи:
- для начала успокоиться и максимально успокоить ребенка, если он находится в сознании;
- уложить ребенка на землю или пол с приподнятыми ногами, чтоб кровь притекала к телу от ног;
- ограничить поступление аллергена, (можно приложить лед к месту инъекции или укуса, предварительно вынув жало;
- при приеме пищи или лекарств промыть желудок и дать активированный уголь, не давать ребенку пить до промывания желудка;
- при потере сознания уложить на бок, чтобы не было западания языка с удушьем, контролировать пульс и дыхание, при их отсутствии проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Такое состояние требует госпитализации.