В интересах жителей села Никольское Ирина Яровая обратилась к вице-премьеру правительства РФ

Ирина Яровая предложила выработать специальный правовой режим, который позволит жителям села Никольское вести привычный образ жизни. С соответствующим предложением вице-спикер ГД обратилась к курирующему вице-премьеру правительства Дмитрию Патрушеву.

«Для того, чтобы люди могли продолжать вести традиционный образ жизни и осуществлять привычную хозяйственную деятельность, предлагаю выработать специальный правовой режим на данной территории. Соответствующее предложение направлено мною в адрес профильного вице-премьера правительства РФ Дмитрия Патрушева», - сообщила Ирина Яровая.



«Ранее нами по данному вопросу проводились совещания с участием вице-премьера, министра природных ресурсов и экологии и губернатора Камчатского края, по итогам которых давались поручения. Однако они до настоящего времени не исполнены. Теперь данную работу предстоит продолжить с новым профильным вице-премьером», - пояснила вице-спикер ГД.