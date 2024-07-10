Губернатор Камчатки Владимир Солодов стал наставником Героя России в программе «Время героев»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов присоединился к ряду наставников программы «Время героев». Его подопечным стал Герой России с Камчатки Эдуард Казымов. Глава субъекта и командующий войсками и силами на Северо-Востоке России, вице-адмирал Александр Юлдашев провели церемонию награждения военнослужащих 40-й бригады морской пехоты, в числе которых был Эдуард Казымов.

«Эдуард Казымов отмечен президентом Российской Федерации заслуженной наградой. Владимир Путин поставил перед всеми задачу, чтобы ко всем участникам специальной военной операции относились как к героям. Поэтому по его инициативе был создан проект “Время героев”, который ещё раз подчёркивает особое внимание к нашим бойцам как в гражданской, так и в военной сфере. Для меня большая честь, что я буду выступать наставником военнослужащего легендарной 40-ой бригады морской пехоты. Уверен, что у Эдуарда Казымова большое будущее», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.



Глава региона в торжественной обстановке вручил Герою России памятные именные часы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.



За особые личные заслуги перед государством и Вооружёнными силами Российской Федерации, за высокое профессиональное мастерство, настойчивость и требовательность, проявленных при исполнении должностных обязанностей Эдуард Казымов награждён именным огнестрельным оружием.



«Я горжусь тем, что в состав войск и сил на Северо-Востоке России входит 40-я гвардейская бригада морской пехоты. Я горжусь военнослужащими бригады, которые уже третий год выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции и отмечаются как наиболее боеспособное подразделение. Я очень рад за офицеров, прапорщиков, сержантов и матросов бригады, которых отметили государственными наградами за совершённые подвиги», — сказал Александр Юлдашев.



«На программу “Время героев” я подавал заявку самостоятельно. Я прошёл все отборочные туры. Потом позвонили и сказали, что я вошёл в число тех, кто сейчас должен проходить обучение. Первый модуль обучения уже прошёл, сдали первые экзамены. Теперь у нас есть наставники. Я видел работу нашего губернатора, поэтому попросил наших кураторов и организаторов, чтобы наставником у меня был именно Владимир Солодов. Моё обучение будет происходить в течение двух лет, и в том числе это стажировка. В практической части губернатор Камчатского края Владимир Солодов познакомит меня со структурой краевого правительства, с работой региональных министерств и ведомств», — рассказал Герой России, гвардии капитан Эдуард Казымов.



Напомним, по поручению главы государства в стране реализуется кадровая программа «Время героев», которая позволит реализовать намерения участников и ветеранов специальной военной операции в получении достойного образования. Главная цель проекта – определить талантливых организаторов, которые смогли бы пройти специальную образовательную программу и затем найти применение своим способностям в мирной жизни. Участники программы будут работать на руководящих должностях в государственных компаниях, а также в органах федеральной, региональной и муниципальной власти.