Правительство РФ поддержало инициативу Ирины Яровой о требованиях к организации питания детей

Правительство РФ поддержало инициативу заместителя председателя ГД Ирины Яровой о необходимости разработки постановления правительства РФ по установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов. Также по инициативе вице-спикера ГД в срок до 10 июля под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко будет создана рабочая группа для оперативной разработки данного документа. Соответствующее официальное письмо направлено правительством РФ в адрес зампреда ГД.

«Вопрос организации питания детей в школах, детских садах, лагерях находится в зоне нашего постоянного и повышенного внимания. Это вопрос здоровья и безопасности детей по всей стране. Мы провели работу со всеми регионами и выяснили, что за последний год зафиксировано более семи тысяч нарушений у поставщиков продуктов питания. Задача сформировать требования к качественной организации питания и контролю закупок была поставлена мною перед министерством финансов, министерством просвещения и Роспотребнадзором. И мы уже провели совместную предварительную работу», - сказала Ирина Яровая.



«Поскольку вопрос находится в компетенции правительства РФ, считаю необходимым на уровне постановления правительства установить единые универсальные требования к организации закупок для школ, детских садов и детских лагерей. Принципиальная договоренность с курирующим вице-премьером Дмитрием Чернышенко достигнута и в ближайшие дни будет сформирована рабочая группа, где в рамках парламентского контроля буду настаивать на том, чтобы в кратчайшие сроки были оформлены качественные решения в пользу здоровья и безопасности питания детей», - сообщила автор закона о школьном питании.