В Камчатском крае 545 семей воспользовались краевым материнским капиталом в этом году

На Камчатке краевой материнский капитал продлили до 2030 года. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», изменения в закон внесли на 34-й сессии Законодательного собрания Камчатского края.

«Продлили краевой материнский капитал до 2030 года, как это было сделано на федеральном уровне. Мера поддержки за годы реализации зарекомендовала себя с хорошей стороны и с каждым годом набирает популярность. Будем и дальше поддерживать камчатские семьи с детьми, заботиться о них и помогать. Возможно, эта дополнительная помощь придаст уверенности семьям, которые только задумываются о рождении малыша», — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в социальных сетях.



Как подчеркнул глава субъекта, с каждым годом на Камчатке количество семей, которые воспользовались мерой поддержки, увеличивается. Так, в 2021 году краевой материнский капитал получили 865 семей, в 2022 год — 912 семей, в 2023 году — 1 102 семьи. Мерой поддержки за первое полугодие 2024 года воспользовались 545 камчатских семей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.





«У меня трое детей — Елисей, Виктория и Полина. Мы любим проводить время вместе, играть, читать, рисовать. Я получила два раза краевой материнский капитал, который направила на улучшение жилищных условий и на частичное погашение ипотеки. Это была для нас большая помощь. Я считаю меры поддержки семей с детьми у нас в Камчатском крае достаточными. Мы пользуемся всеми положенными нам льготами. Особенно приятно, помимо регионального материнского капитала, что мои дети могут заниматься во всех кружках абсолютно бесплатно, могут развивать в себе разностороннюю личность», — рассказала многодетная мама Татьяна Седова.





Напомним, направить средства краевого материнского капитала можно на покупку, строительство или ремонт жилья на территории Камчатского края, обучение ребёнка, покупку машины и на другие цели.

Размер краевого материнского капитала в 2024 году на первого ребёнка составляет 268 тысяч рублей, на второго ребёнка — 249 907,42 рубля, на третьего ребёнка — 175 249 рублей, на четвёртого ребёнка — 263 608 рублей, на пятого ребёнка — 350 495 рублей, на шестого ребёнка — 438 854 рубля.





Добавим, президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил продлить программу материнского капитала, семейную ипотеку, материнский капитал и выплаты на погашение ипотеки многодетным до 2030 года.