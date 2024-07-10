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Житель столицы Камчатки стал миллионером благодаря лотерее

12:05
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Житель столицы Камчатки стал миллионером благодаря лотерее

Житель столицы Камчатки стал миллионером. Удачу и выигрыш ему принёс тираж флагманской лотереи «Мечталлион» от бренда «Национальная Лотерея». Билет обошёлся счастливчику в 100 рублей. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе «Почты России». Там добавили, что лотерейный билет он приобрёл в июле в почтовом отделении 683005 на улице Рябиковской, 24. Уже через четыре дня горожанин стал обладателем крупного выигрыша по итогам розыгрыша тиража на Первом канале.

Билеты тиражных и моментальных лотерей жители Камчатского края могут приобрести в почтовых отделениях. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов — это вклад в развитие отечественного спорта, - дополнили представители «Почты России». Выигрыш, сумма которого менее 15 тысяч рублей, можно получить на почте. Трансляции розыгрышей тиражей флагманской лотереи «Мечталлион» проходят каждое воскресенье на Первом канале.

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