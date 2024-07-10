Детальный план работы северного завоза сформирован для Камчатки

Министерство по развитию Дальнего Востока, как координатор Северного морского пути завершает формирование плана поставок груза для всех территорий, которые попадают под действие Федерального Закона «О северном завозе». Регионы Дальнего Востока и Арктики, в том числе и Камчатка, поддерживают экономический проект, разработанный Минвостокразвития России по поручению президента страны Владимира Путина и находящийся под контролем зампреда правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Сегодня, в рамках планирования Северного завоза, поставляемые грузы разделены на несколько категорий. На данный момент составлен детальный план грузов первой категорий, куда входят топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости - медикаменты, медицинское оборудование и продукты питания лечебного характера. В следующем году будем разрабатывать план по грузам второй категории, куда входят строительные материалы и необходимое промышленное и транспортное оборудование», - сказала Юлия Морозова, зампред правительства Камчатского края.

В свою очередь камчатский регион сформировал детальный план по грузам первой категории на три года вперед – установлены определённые типы товаров для каждого населённого пункта на полуострове. Данная программа находится на стадии утверждения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На текущий момент назначены два федеральных контролера – министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и ФГУП «АТОМФЛОТ», которые будут осуществлять координацию и контроль доставки указанных грузов в установленные сроки.

Северный морской путь – важнейший транспортный коридор для Камчатского края. Регион является восточными воротами северного пути и уже использует его для доставки строительных материалов и рыбной продукции в кратчайшие сроки.