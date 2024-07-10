Арендное жилье на Камчатке сдадут до конца следующего года

Жилой дом на 188 квартир на Защитников Донбасса, 1, новая улица в Елизове, сдадут до конца следующего года, стало известно информационному агентству «Камчатка».

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, квартирами в новостройке обеспечат специалистов востребованных профессий в рамках программы арендного жилья, которую реализуют Минвостокразвития России совместно с ДОМ.РФ.

Министр строительства и жилищной политики края Артём Фирстов рассказал, что первый такой дом будет сдан в Петропавловске в текущем году, в Елизове – второй уже в 2025.

«Возведение арендного жилья на полуострове является достаточно новым и безусловно важнейшим направлением работы Правительства региона и министерства строительства, так как привлечение востребованных профессиональных кадров на полуостров является залогом высоко уровня развития края. Для этих целей квартиры еще будут в новом микрорайоне "Дальневосточный квартал" Петропавловска», – сказано в его сообщении.

Недвижимость представляет собой монолитную железобетонную конструкцию и будет сдана с отделкой и мебелью.

Представитель компании «Юсас-Строй» Павел Розуваев добавил, что сейчас идут бетонные работы первой секции шестого этажа, вторая и третья секции уже выполнены в полном объеме с кровлей.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодом отметил, что реализация программы «Доступное жильё в Дальневосточном федеральном округе» на полуострове позволит привлечь специалистов и обеспечить комфортными квартирами местных жителей.

В Петропавловске-Камчатском возводится жилой комплекс комфорт-класса на 160 семей на улице Арсеньева, 50% жилого фонда которого будет передано жителям в рамках программы «Доступное арендное жильё в ДФО». Ввод дома в эксплуатацию состоится в сентябре 2024 года.