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  4. На Камчатке определён подрядчик для достройки двух корпусов ДОЛ имени Гагарина

На Камчатке определён подрядчик для достройки двух корпусов ДОЛ имени Гагарина

14:54
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На Камчатке определён подрядчик для достройки двух корпусов ДОЛ имени Гагарина

На Камчатке определён подрядчик, который достроит два корпуса в ДОЛ имени Гагарина. Работы завершат осенью 2025 года. Это расширит возможности для оздоровления и организации детского отдыха в молодёжном научном образовательном центре «Восход».

«Начата реализация строительства детского молодежного научного образовательного центра «Восход», а именно достройка двух корпусов в ДОЛ им. Ю.А. Гагарина, которые уже достаточно продолжительное время находятся в заброшенном состоянии. Ранее было проведено комплексное обследование текущего состояния зданий и разработан проект, в апреле текущего года получено положительное заключение государственной экспертизы. Были проведены конкурсные процедуры, по итогу которых определён подрядчик и с ним заключён контакт. В рамках установленных процедур на сегодняшний день идёт передача земельного участка подрядчику, и в ближайшее время работы начнутся. Совокупно два корпуса после достройки смогут принять сто ребят», - рассказал министр строительства и жилищной политики Артём Фирстов.
Реализация проекта проводится при поддержке федерального бюджета: по линии министерства развития Дальнего Востока и Арктики выделено более 350 миллионов рублей. Для контроля за качеством и ходом проведения работ будут заключены договоры по авторскому надзору и с Россконтройконтролем.
В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что в ходе ежегодного отчёта перед Законодательным собранием губернатор Камчатского края отметил работу с талантливыми детьми, подчеркнув, что раскрытие талантов у подрастающего поколения — общая задача на всех уровнях власти. Именно поэтому большое внимание уделялось и будет уделяться развитию инфраструктуры.
«У нас заработал региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи по системе Сириус на базе ДОЛ имени Гагарина. Конкретные сформулированы планы по развитию инфраструктуры детских лагерей. Проводим предметную работу с инвесторами по её восстановлению. Это крайне востребовано со стороны наших жителей и, уверен, будет востребовано у жителей других субъектов страны, как минимум жителей Дальнего Востока», - сказал Владимир Солодов.

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