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  4. 36 миллионов рублей задолжала своим работникам рыболовецкая артель на Камчатке

36 миллионов рублей задолжала своим работникам рыболовецкая артель на Камчатке

15:11
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36 миллионов рублей задолжала своим работникам рыболовецкая артель на Камчатке

В Камчатском крае после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед 299 работниками на сумму свыше 36 миллионов рублей. Проверку исполнения трудового законодательства провели сотрудники прокуратуры Усть-Большерецкого района Камчатки.

«Установлено, что в рыболовецкой артели колхоз «Красный труженик» 299 работникам не выплатили заработную плату за май и половину июня 2024 года. Сумма задолженности составила более 36 миллионов рублей. Прокурор внёс представление руководителю предприятия, а также возбудил в отношении него дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате полностью погашена», - сообщила старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.

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