Губернатор Владимир Солодов провёл рабочую встречу с мэром города Фуюань

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провёл рабочую встречу с делегацией провинции Хэйлуцзян во главе с мэром города Фуюань Фань Цзитао. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, связанные с развитием туристических связей.

Как сообщил глава субъекта, есть предметные планы по открытию наземного пограничного перехода на острове Большой Уссурийский, что является решением лидеров государств России и Китая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«При его реализации Фуюань станет точкой сбора туристов, которые направляются в том числе и на Камчатку. Поэтому особенно важно, чтобы возможности нашего края были представлены. Мы будем их использовать как витрину для продвижения туристических продуктов Камчатки среди туристов из Китайской Народной Республики. Помимо этого, Фуюань знаменит своей развитой рыбной промышленностью. Не меньшее значение имеет гуманитарное сотрудничество, образовательные обмены в силу общности культуры и исторических традиций, поскольку там проживают те же народы, которые живут на территории Российской Федерации, в Хабаровском крае. Это позволит эффективно и плодотворно выстраивать контакт. Мы будем рады и приложим все усилия, чтобы конкретные результаты сотрудничества были достигнуты в ближайшее время», — сказал Владимир Солодов.

Напомним, Камчатский край укрепляет сотрудничество с Китаем. Так, например, на полях VIII Российско-Китайского ЭКСПО было подписано соглашение между санаторием «Начикинским» и одним из крупнейших харбинских туроператоров, работающим с Российской Федерацией более 20 лет — Heilongjiang Tian Ma International Travel Service Group. Кроме того, подписан договор о научном и образовательном сотрудничестве между Камчатским университетом имени Витуса Беринга и Хэйлунцзянским университетом в Харбине.