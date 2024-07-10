Командиры камчатских бригад рассказали, как встречают новобранцев-контрактников

Как встречают на фронте впервые прибывших бойцов рассказали камчатские командиры 40-й и 110-й гвардейских бригад. Сейчас ежедневно на Камчатке мужчины приходят в пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы помочь землякам в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

«С бойцом беседуют, знакомятся. Потом узнаём, какими навыками он владеет, с ребятами проводятся занятия. Например, медицина, тактическая подготовка, стрельбы, подгонка бронежилетов, шлемов, экипировки. Далее, в течение двух-трёх недель он вникает в обстановку, знакомится с коллективом», — рассказал Герой России, гвардии капитан Эдуард Казымов.

«Братья с Камчатки, наши земляки, братья с Донбасса, с большой России всегда помогут и подскажут, поделятся опытом, научат. Помимо этого, боец сам должен как губка впитывать это всё, потому что учиться придётся быстро и идти только вперёд. В первое время никто не обещает лёгкости, но мы встретим тепло и везде подскажем. Чтобы поскорее настала победа, нам нужно быть как семья», — сказал заместитель командира батальона 110-й гвардейской ордена ДНР отдельной мотострелковой бригады с позывным «Михалыч».

Напомним, получить подробную информацию о работе пункта отбора на военную службу по контракту можно по телефону Единого кол-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00.