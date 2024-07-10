Камчатские народные дружинники получили благодарственные письма от Ирины Яровой

Мероприятие, посвящённое 10-летию со дня образования Елизовской районной общественной организации «Народная Дружина» прошло в отделе МВД РФ по Елизовскому району Камчатки. Благодарственные письма от имени вице-спикера Госдумы РФ получили два народных дружинника.

Камчатцы Николай Анисимов и Андрей Зубаков за 10 лет своей деятельности внесли большой личный вклад в развитие взаимодействия граждан с правоохранительными органами Елизовского района. В 10-летний юбилей районной общественной организации «Народная Дружина» от имени Ирины Яровой мужчинам вручили благодарственные письма «За активное участие в охране общественного порядка и содействие органам внутренних дел и иным правоохранительным органам в предупреждении и пресечении преступлений и административных правонарушений».

«Мы, как первая народная дружина в Елизовском районе и вторая в Камчатском крае работаем уже 10 лет. Поэтому поощрение Ирины Анатольевны сильно значимо для нас. Это вдохновляет новых ребят, которые приходят в дружину», - сказал инициатор и командир штаба Елизовской районной общественной организации «Народная Дружина» Николай Анисимов.

Кроме того, присутствующие на мероприятии высоко отметили роль Ирины Яровой во взаимодействии полиции и «Народной Дружины». Ведь именно благодаря инициативе парламентария, жители на всей территории России получили возможность проявлять гражданскую позицию, оказывать помощь правоохранительным органам, проводить разъяснительную работу с населением, профилактику правонарушений и преступлений, быть полезными обществу. Речь о принятом в 2014 году федеральном законе № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка». Важнейший закон, который, благодаря усилиям Ирины Яровой стал эффективным средством формирования правовой культуры, проявления неравнодушия и желания помогать другим людям.

«Ирина Анатольевна, она же инициатор закона. То есть, грубо говоря, плоды её трудов через нас реализовались. Она создала закон, а мы осуществили. Получился такой обоюдный положительный эффект», - добавил командир штаба Елизовской районной общественной организации «Народная Дружина».

Добавим, Николай Анисимов на протяжении 10 лет совершил больше сотни выходов на охрану общественного порядка совместно с нарядами патрульно-постовой службы полиции, регулярно принимает участие в патрулировании улиц Елизова, скверов, мест концентрации молодежи и иные места требующие внимания, помогает с охраной общественного порядка при проведении публичных и массовых мероприятий. На счету Андрея Зубакова также сотни выходов, направленных на охрану общественного порядка и десятки патрулирований. Более того, в 2023 году мужчина отправился на передовую для того, чтобы в рядах камчатских бойцов отстаивать интересы страны. Оба дружинника - многодетные отцы. За 10 лет работы при их личном участии полицией были выявлены десятки административных правонарушений.

Напомним, Ирина Яровая на протяжении многих лет активно занимается вопросами государственной безопасности и основ уголовно-правовой охраны. Деятельность Ирины Яровой всегда направлена на защиту государства и жителей страны. Кроме того, камчатский депутат - автор большого количества законов патриотического плана. Еще один важный приоритет в работе парламентария – обращения граждан. Всё, что касается здоровья Ирина Яровая всегда рассматривает в приоритетном порядке.