На главный приз конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» претендуют 37 фильмов

Для участия во втором сезоне Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток — Земля приключений» в адрес жюри поступило 37 фильмов. Сбор заявок на конкурс продлится до 30 декабря 2024 года.

«Разворот в сторону активных путешествий со всех сторон правильный. Не только с точки зрения того, что Дальний Восток нужно посетить обязательно, а еще с точки зрения того, что отдых на лежаках ничего положительного в жизнь человека не привносит. А вот когда ты выходишь и понимаешь: надо развести костер, поставить палатку, рассчитать свои силы, мне кажется, что тогда человек становится увереннее, сильнее», — заявил инициатор конкурса вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он добавил, что основная цель конкурса – «показать уникальные места Дальнего Востока всем жителям страны», ведь многие люди, к сожалению, не бывали здесь.

Так, на конкурс поступило 12 фильмов о путешествиях по Сахалинской области, 8 — по Хабаровскому краю, 4 — по Магаданской области и Амурской области, 3 — по Приморскому краю, 2 — по Республике Бурятия, 1 — по Республике Саха (Якутия), Забайкальскому краю, Камчатскому краю и Еврейской автономной области. Однако в конкурсе принимают участие и жители других регионов — например, направили фильм о своем путешествии жители Москвы и Московской области, Иркутской области, Калужской области, Кировской и Рязанской областей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

Конкурс проходит в трех номинациях — пешее, водное и зимнее путешествие. Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 миллиона рублей, за победу в одной из номинаций можно получить 1 миллион рублей, за 2 место в номинациях — по 300 тысяч рублей; 3 место в номинациях — по 100 тысяч рублей. Более того, губернатор Чукотского Автономного округа Владислав Кузнецов ввел отдельный приз в 1 миллион рублей, который будет разыгран среди участников, заявивших путешествие по Чукотке.

Напомним, второй сезон Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток — Земля приключений» стартовал 1 мая. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри на сайт путешественникдв.рф.

Принять участие в конкурсе могут как дети с десяти лет, но под руководством взрослых, так и сами взрослые, возрастной ценз для которых отсутствует.

Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри, среди которых: тележурналист, автор и ведущий телепередачи «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов, арктический путешественник, видеоблогер Богдан Булычев, телеведущий Валдис Пельш, руководитель проекта «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина, депутат Государственной Думы Российской Федерации, автор и ведущий телепрограммы «Как устроен мир» Тимофей Баженов, продюсер проекта VK Места Никита Афиногенов и другие опытные путешественники. Кроме того, в оценке работ примут участие победители первого сезона конкурса: Елена Поддубная, Эрнест Леонидов, Алиса Слыщенко.