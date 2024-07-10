101 семья на Камчатке вернула себе статус многодетной

101 камчатская семья вернула себе статус многодетной. Это произошло, благодаря закону Камчатского края, который был принят в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Так, в российский регионах закреплён статус многодетных семей и определены единые меры поддержки для них.

«Увеличение возрастной планки старшего ребенка позволило 101 семье вернуть себе статус многодетных. Для этих семей также вернулась возможность получения соответствующих мер поддержки. Эта работа сейчас ведётся достаточно активно, с семьями взаимодействуют органы социальной защиты. Эти изменения, которые происходят в соответствии с указом президента Российской Федерации, имеют позитивный отклик со стороны жителей Камчатского края», — отметила заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак в ходе расширенного оперативного совещания.

В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что президент России Владимир Путин ранее подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», закрепляющий статус таких семей. Согласно документу, многодетным семьям гарантирована социальная поддержка до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии очного обучения в образовательной организации. Им также предоставлены меры поддержки в сфере трудовых отношений и досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости.