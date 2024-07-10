В рамках акции «Сад памяти» на Камчатке высадили 500 деревьев

Более 500 деревьев высадили на Камчатке в рамках акции «Сад памяти», мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

«Традиционно Камчатский край участвует во всех акциях, которые связаны с высадкой деревьев и экологией. Этот год не стал исключением. Мы приняли участие в акции «Сад памяти», посвященной героям Великой Отечественной войны, благодаря которым сегодня живём. Большинство муниципальных образований также приняли участие. К сожалению, некоторые районы присоединятся к акции несколько позже, поскольку на момент посадки были несоответствующие климатические условия», - сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Данная акция проводится с 2020 года и приобретает особое значение для сохранения исторической памяти, увековечивания подвигов героев прошлого и настоящего. Мероприятия «Сада Памяти» вносят вклад в дело по восстановлению лесов и озеленению городских территорий для достижения целей национального проекта «Экология». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

«В мероприятии приняло участие около 730 человек, высажено 500 деревьев на территориях школ, предприятий, муниципальных образований и так далее. Главными задачами акции выступает замена старых деревьев и приобщение как школьников, так и молодёжи к культуре обращения с высаженными растениями и снижению уровня вандализма. Когда дети самостоятельно принимают участие в подобных акциях, они более ответственно относятся к высаженным культурам», – добавил Роман Василевский.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка» , «Сад памяти» - акция, посвящённая памяти погибших в Великой Отечественной войне. По всей стране уже высажено 27 миллионов деревьев. Каждое дерево – символ памяти и благодарности мирных поколений.

Напомним, акция проводится по поручению президента Российской Федерации и проходит при поддержке федерального агентства лесного хозяйства, министерства природных ресурсов и экологии России в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.