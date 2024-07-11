Повышенная стипендия для поступающих в дальневосточные вузы действует в Камчатском крае

Выпускники 11-х классов из всех регионов Российской Федерации, которые станут студентами в Дальневосточном федеральном округе, смогут получать стипендию в 30 тысяч рублей. Выпускники российских школ, которые успешно сдали ЕГЭ, уже в этом году смогут стать обладателями именной стипендии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Учредить выплаты для талантливой молодежи поручил президент РФ Владимир Путин. Выплата также работает и в Камчатском крае.

«У нас совместно с министерством развития Дальнего Востока и Арктики в этом году вводится повышенная стипендия для тех ребят, которые выбрали для учебы вузы Дальнего Востока. Они будут получать стипендию в размере 30 тысяч рублей. Это касается всех выпускников, кто выбрал вузы Дальнего Востока – дальневосточных выпускников и выпускников со всей России», - сказала Александра Лебедева, зампред правительства Камчатского края

Получателями стипендии станут абитуриенты, которые заработали 100 баллов по одному и более предметам ЕГЭ или завоевали звание победителя или призера всероссийских олимпиад. Стипендия будет выплачиваться на ежемесячной основе с первого курса и до завершения обучения. Единственное условие получения выплат — успешная сдача всех экзаменов.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», одновременно с этим КамГУ имени Витуса Беринга вводит ещё и свои дополнительные выплаты для высокобалльников.

«Для ребят, кто по сумме трех экзаменов набрал 240 баллов и больше и поступает в наш вуз, мы будем в течении первого года обучения ежемесячно выплачивать стипендия в размере 20 тысяч рублей. Сейчас нам подали уже заявление уже четыре человека», - сказала Ольга Ребковец, исполняющая обязанности ректора КамГУ имени Витуса Беринга.

Глава региона Владимир Солодов подчеркнул, что студенты с высокими баллами также могут претендовать на получение сразу двух стипендий, поступив в КамГУ имени Витуса Беринга.

«Это очень серьёзно поможет нашим студентам сконцентрироваться на учёбе и получить серьезную поддержку от государства. Важно, чтобы информационные источники и родители выпускников эту информацию имели», - добавил Владимир Солодов, губернатор Камчатского края.

Стипендию будут выдавать каждому студенту бакалавриата или специалитета на ежемесячной основе с первого курса до завершения обучения. Единственное условие – успешная сдача экзаменов. По словам главы Минвостокразвития, стипендия установлена в целях привлечения лучших выпускников школ со всей России на Дальний Восток. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.