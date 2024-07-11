Губернатор Камчатки поздравил горняков с профессиональным праздником

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил горняков региона с их профессиональным праздником — Днём горной промышленности.

«Дорогие работники горной отрасли Камчатского края! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Горная промышленность играет важную роль в экономике, способствуя устойчивому социально-экономическому развитию региона. Благодаря усердному труду и высокому профессионализму работников этой отрасли, их упорству и решимости, промышленный потенциал Камчатского края ежегодно увеличивается, а также создаётся новая инфраструктура.

Сегодня деятельность в сфере недропользования на Камчатке осуществляют около 70 предприятий, на которых трудоустроено более четырёх тысяч человек. В этой отрасли, которая связана с огромной ответственностью, есть место только сильным и мужественным людям. Именно такие трудятся в наших организациях.

Камчатка — единственный регион в России, где в рамках проекта “Профессионалитет” готовят молодых специалистов для горной промышленности. Главная особенность заключается в том, что уже на этапе обучения ребята адаптируют свои навыки под потребности конкретного работодателя — Быстринской горной компании.

Уважаемые работники, ветераны отрасли! Благодарю вас за тяжёлый труд и преданность своему делу. Желаю крепкого здоровья и профессиональных успехов, благополучия вам и вашим семьям. С праздником! С Днём горной промышленности Камчатского края!» — поздравил Владимир Солодов.

В пресс-службе правительства Камчатки напомнили, что 11 июля — День горной промышленности Камчатского края, учреждённый в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», 20 июля в честь Дня горной промышленности Камчатского края пройдёт праздник у стелы «Город воинской славы» в центре столицы региона. Фестиваль организуют правительство Камчатского края, администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» и группа компаний «Золото Камчатки» (входит в «Хайлэнд Голд»).