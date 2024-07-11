Врачи Камчатки рассказали, какие комнатные растения подойдут аллергикам

Людям, страдающим аллергией, врачи-аллергологи рекомендуют комнатные растения-«фильтры»: плющ обыкновенный, «тещин язык» или сансевиерия, пеперомия туполистная, хлорофитум и фикус Бенджамина, рассказали в Центре общественного здоровья информагентству «Камчатка».

«Плющ активно поглощает углекислый газ, токсины и вредные соединения, формальдегид. Сансевиерия трехполосная или “тещин язык” – привычный “обитатель” квартир и офисов. Но мало кто знает о способностях этого растения отлично очищать воздух – поглощать токсины и вредные вещества, в том числе из новой мебели и материалов», – говорят специалисты. Сансевиерия также выделяет фитонциды и дезинфицирует воздух, эффективно борется с микроорганизмами.

В качестве природного фильтра также используется крупное декоративно-лиственное растение пеперомия туполистная. Также можно поставить дома хлорофитум – один из лучших фитофильтров табачного дыма, повышающий и уровень влажности. Фикус Бенджамина тоже очень эффективен и в насыщении воздуха кислородом, и в поглощении токсинов.

Кроме очищения воздуха, растения благополучно влияют на психоэмоциональное состояние человека. По словам врача, вовлечение в уход за растением помогает снизить уровень стресса, отвлечься от неприятных мыслей.