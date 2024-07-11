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  4. Фестиваль «Сохраним лососей вместе» состоится в Камчатском крае в августе

Фестиваль «Сохраним лососей вместе» состоится в Камчатском крае в августе

11:25
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Фестиваль «Сохраним лососей вместе» состоится в Камчатском крае в августе

На Камчатке пройдёт краевой фестиваль «Сохраним лососей вместе». Он состоится с 23 по 24 августа в Усть-Большерецке, на протоке реки Косоево бассейна реки Большой. Мероприятие проводится для привлечения внимания к проблеме браконьерства в бассейне реки Большой. Эта река является одной из крупнейших в мире по биоразнообразию лососей.

В программе:
* чемпионат Камчатского края по рыболовному спорту памяти Андрея Пятко;
* камчатский детско-юношеский фестиваль по рыболовному спорту;
* праздничная программа;
* конкурс детских рисунков.
Вся выловленная рыба будет отпущена, - сообщают организаторы.
Регистрация участников проводится с 5 по 19 августа на сайте федерации рыболовного спорта (https://frskam.ru/). Заезд гостей и участников фестиваля, торжественное открытие состоится 23 августа. На следующий день, 24 августа, запланированы соревнования и награждение победителей.

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