Фестиваль «Сохраним лососей вместе» состоится в Камчатском крае в августе

На Камчатке пройдёт краевой фестиваль «Сохраним лососей вместе». Он состоится с 23 по 24 августа в Усть-Большерецке, на протоке реки Косоево бассейна реки Большой. Мероприятие проводится для привлечения внимания к проблеме браконьерства в бассейне реки Большой. Эта река является одной из крупнейших в мире по биоразнообразию лососей.

В программе:

* чемпионат Камчатского края по рыболовному спорту памяти Андрея Пятко;

* камчатский детско-юношеский фестиваль по рыболовному спорту;

* праздничная программа;

* конкурс детских рисунков.

Вся выловленная рыба будет отпущена, - сообщают организаторы.

Регистрация участников проводится с 5 по 19 августа на сайте федерации рыболовного спорта (https://frskam.ru/). Заезд гостей и участников фестиваля, торжественное открытие состоится 23 августа. На следующий день, 24 августа, запланированы соревнования и награждение победителей.